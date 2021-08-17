Пропавшего в Победе шестилетнего ребенка нашли в гостях у друга

По информации ivbg.ru, 16 августа около 20:00 в полицию Выборгского района обратилась 34-летняя жительница поселка Победа.
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Она разыскивала шестилетнего сына, который тремя часами ранее ушел с детской площадки. К поискам привлекли полицию, волонтеров поисково-спасательных отрядов и жителей поселка.
Они установили, что мальчика видели в местном магазине, где он покупал конфеты или сухарики. А около 21:00 ребенка обнаружили в гостях у товарища, живущего в частном доме в Победе.