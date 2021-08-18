Пенсионерку задушили шнуром от пылесоса в Бокситогорске

По информации ivbg.ru, 17 августа около 14:00 в полицию Бокситогорского района обратилась 82-летняя жительница Бокситогорска, нашедшая окровавленное тело соседки.

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По словам женщины, труп она нашла в квартире дома № 24 по улице Социалистической. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили окровавленное тело 68-летней хозяйки квартиры.

На шее у умершей был шнур от пылесоса. При визуальном осмотре на затылке нашли рваную рану. По факту убийства возбуждено уголовное дело.