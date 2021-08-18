Для переселенцев приобрели три новые квартиры — две находятся в Волхове и одна в Вындином Острове.

В Ленобласти занялись переселением граждан очередного аварийного дома. На этот раз новое жилье ожидает жителей аварийного дома в Вындином Острове. Жилищные проблемы жителей Ленобласти решают благодаря региональной программе «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»

Для переселенцев приобрели три новые квартиры — две находятся в Волхове и одна в Вындином Острове. Отмечается, что в этом месяце будет приобретена еще одна квартира.

«Забота о людях – наша главная задача. Благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» мы можем решить насущные вопросы жителей нашей страны и создать все условия для комфортного проживания», — Алексей Брицун, глава администрации Волховского района