Житель Мурино стал чемпионом мира по настольному хоккею

Как сообщает Российская Федерация Настольного Хоккея, житель Мурино Янис Галузо стал чемпионом на XVII Чемпионате мира по настольному хоккею.

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В состязании приняли участие более 100 человек. В финале за победу сразились два игрока из России. Янис Галузо одержал победу над Никитой Жолобовым со счетом 4:1.

На пути к финалу в серии плей-офф ленинградец обыграл участников из Латвии, Швеции и Украины.