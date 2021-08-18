Военные учения в Выборге на три дня затруднят дорожное движение

Автор: Анастасия Щербакова
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На нескольких улицах Выборга в ближайшие дни будет затруднено автомобильное движение. Всему виной военные учения, которые проведут в городе.

Об этом стало известно в среду, 18 августа. Как сообщает пресс-служба администрации Выборгского района, учения пройдут 20, 23 и 24 августа.

Проезд будет затруднен по улице Южный Вал. Дорогу перекроют для проезда от улицы Новой заставы до Косого переулка. Также будет закрыт съезд с улицы Красина на улицу Южный Вал.

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13.08.2021 222
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