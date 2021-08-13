Пулковские таможенники снова пресекли контрабанду военной бронезащиты

Злоумышленники пытались отправить за рубеж военный бронешлем под видом обычного мотошлема. Помешали этому сотрудники таможенного поста Пулково.

Фото: https://sztu.customs.gov.ru/ Фото: https://sztu.customs.gov.ru/

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления в пятницу, 13 августа, внутри посылки находился шлем «Маска-1Щ», предназначенный для защиты головы от пуль огнестрельного оружия и осколков. Чтобы вывести такое снаряжение заграницу, необходимо иметь, как минимум, специальную лицензию, которой у отправителя не было.

Попытка отправить военный бронешлем заграницу теперь расценивается, как покушение на незаконное перемещение через таможенную границу оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения.

О подобном случае мы писали ранее, который также произошел на таможенном посту Пулково. В отношении двух петербуржцев завели уголовное дело за контрабанду титановых бронешлемов «К6-3».