Петербургские доноры за два дня сдали больше 100 литров крови

Во время двухдневной акции, организованной проектом «Фонд Доноров» в поддержку городских больниц, неравнодушные петербуржцы сдали порядка 110 литров крови.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга, необходимость в донорской крови в Петербурге появилась из-за периода отпусков. «Донорский светофор» был окрашен в красный цвет.

Желающих сдать кровь принимали в 11 отделениях переливания крови в разных районах города.

«Быть донором — почетная миссия и благородное дело. Отдать свою кровь – значит подарить кому-то жизнь», — отметил Александр Беглов.

Отметим, что донором может стать любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 лет и весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к сдаче крови.