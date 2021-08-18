Так, в поселке Кузнечное появилась обновленная дорога на Приозерском шоссе и на улице Юбилейной. А в поселке Мельниково установили новые фонари на улицах Заречной, Ленинградской и Садовой.

В Приозерском районе прошли объемные работы по благоустройству двух поселков. Так, в поселке Кузнечное появилась обновленная дорога на Приозерском шоссе (участок между домами №4 и до дома №10) и на улице Юбилейной (участок между домами №3 и №7).

В поселке Мельниково установили новые фонари на улицах Заречной, Ленинградской и Садовой. Работники установили новые опоры и светодиодные лампы — всего освещение будут обеспечивать 33 опоры и 25 фонарей.

Об этом рассказал глава администрации Приозерского района Александр Соклаков.