Сергей Перминов поздравил ленинградцев с Днем государственного флага

В воскресенье, 22 августа, в нашей стране празднуется День Государственного флага Российской Федерации. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов поздравил губернатора и жителей региона с этим вашим событием нашей страны.

«В этот торжественный день мы традиционно чествуем триколор, отражающий дух и венчающий знаковые достижения страны и сограждан. Убежден, это наше единство, сплоченное ключевым всенародным символом, всегда будет оставаться мощным источником вдохновения, отваги и энергии в служении и созидании на благо Отечества, родных и близких! От души желаю каждому из земляков здоровья, добра, гармонии и настойчивости в воплощении начинаний! Пусть их плодотворный успех крепит благосостояние России, Ленинградской области и всех ее жителей!» — написал Сергей Николаевич.

Ранее стало известно, что ленинградцы с размахом отметят эту важную дату. Концерты, флешмобы и спортивные состязания пройдут во всех муниципальных образованиях 47-го региона.