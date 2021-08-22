Ленобласть с размахом отметит День государственного флага

Концерты, флешмобы и спортивные состязания пройдут во всех муниципальных образованиях 47-го региона в честь Дня Государственного флага Российской Федерации.

В Бокситогорске праздник отметят фестивалем и спортивными состязаниями по волейболу, гиревому спорту, дартсу и стритболу. А жителей Волосово поздравят не только местные артисты, но и участники губернаторского молодежного трудового отряда «Авангард». Жители Всеволожска проведут выходной на городском концерте «Гордо реет флаг России», а в Гатчине состоится городской квест и «станут частью триколора».

В Кингисеппе День флага выпал на празднество Дня города. Мероприятие начнется торжественным шествием, после чего жители и гости города отправятся на концерт, в игровую зону и ремесленные ряды. В Лодейном Поле перед городским концертом также состоится шествие с триколором. В Киришах в честь праздника устроят «День добрых дел», а флагоносцы проедут по городу на мотоциклах.

В Сланцах кроме патриотической акции «Российский триколор» на стадионе «Шахтер» состоится товарищеский матч между командами «Динамо — «ФОК «Сланцы».