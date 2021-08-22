Съемки сериала от Netflix про Анну Каренину перекроет автомобильное движение в Петербурге

Уже 22 августа на некоторых улицах Северной столицы будет затруднено автомобильное движение. Съемки крупного проекта пройдут на протяжении трех дней.

Городской Комитет по транспорту призывает автомобилистов быть внимательней и учитывать временные ограничения в городе, вызванные съемками сериала.

Так, с 20:00 вечера, 23 августа до 6:00 утра, 24 августа частично перекроют движение по каналу Грибоедова. С 22:00 24 августа до 6:00 25 августа движение по улице Некрасова будут останавливать ежечасно.

Также сообщается, что запретят парковку на канале Грибоедова, на улице Некрасова вплоть до пересечения с улицей Маяковского, и на улице Восстания от Баскова до Ковенского переулка.

Отметим, о производстве сериала про Анну Каренину мы писали ранее. Действие разворачивается в наши дни, а главные роли в сериалы сыграют Ходченкова и Бондарчук.