Жесткое столкновение легковушек произошло на Дороге жизни

Информация о пострадавших не поступала.

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, столкновение двух автомобилей произошло вечером 22 августа на Дороге жизни.

— Серебристый седан в лепеху с двух сторон, — написал автор поста.

По предварительно информации в аварии никто не пострадал.

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По факту ДТП будет проведена проверка.