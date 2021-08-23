Жесткое столкновение легковушек произошло на Дороге жизни

Информация о пострадавших не поступала.
По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, столкновение двух автомобилей произошло вечером 22 августа на Дороге жизни.
— Серебристый седан в лепеху с двух сторон, — написал автор поста.
По предварительно информации в аварии никто не пострадал.
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