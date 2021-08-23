Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет 28 августа

28 августа 2021 года в традиционном формате пройдет всероссийская акция «Ночь кино». В этом году к ней планируют присоединиться более 80 регионов России.

Во время акции зрителям покажут фильмы «Конек-горбунок» Олега Погодина, «Пальма» Александра Домогарова — младшего и «Огонь» Алексея Нужного.

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что уже фактически 81 регион заявил более 4 тысяч различных мероприятий, посвященных этому событию.

В этом году «Ночь кино» вернется в привычный оффлайн-формат, тогда как в прошлом коронавирус вынудил всероссийскую акцию уйти в онлайн.

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По словам Любимовой событие пройдет на площадках кинотеатров, открытых медиапространств, Домов культуры, библиотек и музеев с соблюдением всех мер, предписанных Роспотребнадзором.