Идея изобразить героев мультфильма в виде граффити поступила от жильцов дома № 17 улицы Рубежной. Жители купили художнику краски и подготовили территорию.

В Выборге новыми красками заиграла детская игровая площадка на улице Рубежной. Идея изобразить героев мультфильма в виде граффити поступила от жильцов дома № 17. Жители купили художнику краски и подготовили территорию.

По словам председателя домового комитета Александра Эйвазова, стены здания были грязными, неухоженными и исписанные нецензурной бранью. Благодаря жильцам благоустройство двора будет продолжаться и дальше: заменят межподъездные окна, отремонтируют панельные швы и отмостки во всем здании.