«Ушли по грибы, а вернулись со спасателями»: в Ленобласти местные жители продолжают теряться в лесах

Сразу нескольким ленинградцам понадобилась помощь спасателей в лесах Ленобласти. На этот раз заблудились трое человек, отправившиеся за грибным урожаем.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО вечером, 23 августа, дежурной смене поисково-спасательного отряда Новой Ладоги поступила информация, что в лесном массиве около деревни Черноушево заблудился мужчина. Спасателям удалось вывести его из лесной чащи в целости и сохранности.

А жительницам посёлка Карташевская повезло больше, поскольку помимо благополучного возвращения из леса со спасателями, им также удалось собрать внушительный грибной урожай. Сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно вывели пострадавших и передали родственникам.