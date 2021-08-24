В больнице Всеволожска организовали фиктивную вакцинацию с оборотом в 30 млн рублей

Четыре сотрудника больницы во Всеволожске и еще один соучастник оказались фигурантами первого в области дела о массовой лжевакцинации. Выдачу сертификатов о липовой прививке отправляли даже в другие регионы. Оборот «больничной мафии» составил больше 30 млн рублей в месяц.

По данным портала 47news, 24 августа следователи возбудили уголовное дело по статье «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

В ходе расследования выяснилось, что продажей сертификатов о якобы сделанной прививке от Covid-19, занимался 37-летний петербуржец. Он предлагал получить заветный QR-код без введения препарата за 12 тысяч рублей. Для этого нужно было только прислать копии паспорта, СНИЛСа и полиса ОМС.

Также в преступной схеме замешаны еще четыре человека, которые являются сотрудниками Всеволожской ЦРБ. По данным правоохранителей, за один рабочий день первый этап прививки проходят около 300 человек, из которых порядка 50 могут быть «липовые». Такие же цифры могут быть и со вторым этапом вакцинации, полагает следствие. Таким образом, злоумышленники могли получать за день 1,2 млн рублей или 36 млн в месяц.

Однако это не единственное, в чем заподозрили преступную группу. При обыске в тайниках было обнаружено порядка 600 ампул «Спутника V», предназначенных для уничтожения. На упаковках отсутствовала штрих-маркировка; наклейки были срезаны и вклеены в медицинские документы прошедших лукавую вакцинацию.