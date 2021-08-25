Лечение больных коронавирусом обойдется бюджету России в 111 млрд рублей

Данная сумма получена исходя из прогноза Минздрава о том, что во втором полугодии 2021 г. в России может быть выявлено 3,9 млн инфицированных COVID-19.

В аналитической записке Счетной палаты, посвященной исполнению бюджета фонда за первое полугодие текущего года указано, что почти из 4 млн потенциальных инфицированных ковидом, в стационары могут попасть только 20%, то есть медпомощь понадобится более 784 тыс. заболевшим, передает РБК.

Во втором полугодии ФОМС потребуется дополнительно 65,4 млрд руб. на оказание медпомощи застрахованным гражданам, 60 млрд руб. на компенсацию зарплаты работников, оплаты коммунальных услуг и т.д. За первое полугодие фонд потратил на оказание помощи ковид-больным 218 млрд руб.

Средняя в России стоимость госпитализации одного ковид-пациента в первом полугодии составила 135,4 тыс. руб. По информации заммэра столицы Анастасии Раковой, в Москве лечение одного пациента с COVID-19 составляет 200 тыс. руб. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в прошлом году на борьбу с пандемией было потрачено более 600 млрд рублей.