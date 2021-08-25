С кота-разбойника официально сняли обвинения в Ленобласти

Ранее хозяину кота по кличке Пушок в Ленинградской области вручили повестку.

По информации издания Пятый Канал, в деревне Ославье кот Пушок регулярно приходит на участок к заявительнице и дразнит собаку после 23 часов, чем мешает не только хозяйке, но и соседям. Женщине не понравилось это настолько, что она нажаловалась на питомца в сельскую администрацию.

Хозяину кота пришлось вручить повестку и пригрозить штрафом. Однако, по словам мужчины, его Пушок — дружелюбный кот, мухи не обидит.

Хозяин Пушка подозревает — соседку разозлил вовсе не кот. Решила отомстить за старое. Ведь это он сам первым нажаловался на нее, когда она только поселилась в деревне и завела целый двор животных: свиней, индюков и собак.

Вам будет интересно Жительница Ленобласти пожаловалась в полицию на соседского кота по имени Пушок Пушистый разбойник дразнит собаку поздним вечером и охотится на птицу. По информации телеграм-канала Питерская Булка, в деревне Ославье кот Пушок регулярно... 25.08.2021 91

По итогу разбирательств, с пушистика были сняты все обвинения. Теперь в администрации ломают голову над тем, как бы примирить двух соседей.