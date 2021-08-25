Человеческие череп, кости и позвоночник обнаружены возле Колчаново

По информации ivbg.ru, 24 августа в полицию Волховского района обратился 23-летний житель Санкт-Петербурга, нашедший человеческие кости в лесу рядом с домом отдыха возле Колчаново.

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Останки лежали среди сорной травы в трехстах метрах от жилого дома. Мужчина заметил череп, кости рук и ног, позвоночник с ребрами. Одежды рядом не было.

Обстоятельства и причины смерти установит экспертиза.