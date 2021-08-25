Двоим заблудившимся в лесу жителям Ленобласти понадобилась помощь спасателей

Автор: Анастасия Щербакова
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Статистика заблудившихся в лесах ленинградцев продолжает увеличиваться. Снова всему виной грибной сезон.

Двоим заблудившимся в лесу жителям Ленобласти понадобилась помощь спасателей спасатели, мчс, Ленобласть, заблудился, грибы, грибникиФото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Двоим заблудившимся в лесу жителям Ленобласти понадобилась помощь спасателей спасатели, мчс, Ленобласть, заблудился, грибы, грибникиФото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО в среду, 25 августа, в лесном массиве в районе 130-го километра Мурманского шоссе заблудился мужчина. Спасенный местный житель с полной корзиной грибов был передан родственникам.

Второй потерпевшей оказалась жительница деревни Вольково, которая также заплутала в лесистой местности. Пожилую женщину нашли спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги совместно с добровольцами поисково-спасательного отряда «Экстремум».

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