Двоим заблудившимся в лесу жителям Ленобласти понадобилась помощь спасателей

Статистика заблудившихся в лесах ленинградцев продолжает увеличиваться. Снова всему виной грибной сезон.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО в среду, 25 августа, в лесном массиве в районе 130-го километра Мурманского шоссе заблудился мужчина. Спасенный местный житель с полной корзиной грибов был передан родственникам.

Второй потерпевшей оказалась жительница деревни Вольково, которая также заплутала в лесистой местности. Пожилую женщину нашли спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги совместно с добровольцами поисково-спасательного отряда «Экстремум».