Грибники в Ленобласти вместо грибов нашли крупную авиационную бомбу

В Выборгском районе местные жители отправились по грибы в лес, однако вместо этого обнаружили авиабомбу времён войны.
Об опасной находке рассказали в паблике Интересные события в Выборге вечером, 25 августа.
Сообщается, что бомбу нашли еще в понедельник, 23 августа у поселка Гранитное в Выборгском районе.
Отметим, что фугасная авиационная бомба ФАБ-50 выпускалась с 1939 по 1943 год армией СССР. Длина снаряда около 1 метра, а масса 50-60 кг.
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24.08.2021 326