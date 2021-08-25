«Ленинградец» одержал победу в футбольном матче с «Кубанью»

Команды встретились в рамках группового раунда Бетсити Кубка России.

Футбольный матч состоялся в среду, 25 августа, в Рощино. К окончанию основного времени счет оставался 1:0 в пользу ленинградской команды и даже дополнительные 3 минуты не позволили «Кубани» изменить ситуацию.

«Победа! 1:0! Набираем 3 очка и возглавляем таблицу группы!» — ликуют администраторы сообщества футбольного клуба в соцсети.

В игре отличился Максим Вотинов, который забил гол на 88-й минуте матча. Следующий матч «Ленинграда» пройдет с «Краснодаром».