В Ленобласти поставка рыбы в школу по фальшивым документам закончилась уголовным делом

По поручению генпрокурора России во всех регионах страны проходили проверки соблюдения закона в области детского питания, по итогам которых было зафиксировано почти 23 тысяч нарушений. Одно из них пришлось и на Ленобласть.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в Ленобласти раскрыли преступную схему в сфере закупок. Так, бизнесмен в Приозерске поставлял в школы рыбное филе с фальшивым сертификатом. Муниципальные заказчики не стали проводить конкурсы и заключали с одним и тем же поставщиком несколько контрактов на питание.

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Во многих регионах после вмешательства прокуратуры изменили локальные акты образовательных организаций, которые, несмотря на закон, не предусматривали право на бесплатное питание детей с ограниченными возможностями здоровья либо требовали дополнительного подтверждения льготного права. Чтобы нарушения были устранены, было внесено 13 тыс. актов реагирования, отменено либо изменено было свыше 1 тыс. правовых актов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено порядка 5 тыс. человек, возбуждено 12 уголовных дел.