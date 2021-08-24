Следователи проверяют сообщения СМИ об отравлении детей в лагере в Приозерском районе

Информация СМИ об инциденте в Приозерском районе, где у детей от 10 до 14 лет диагностировали ротавирус, заинтересовал следственные органы. В лагере инициировали доследственную проверку.

Об этом во вторник, 24 августа, сообщается на сайте Следственного комитета по Ленобласти.

На данный момент в лагерь выехала следственная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Приозерск. Предварительно известно, что правоохранители проверят лагерь на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Об отравлении детей в детском лагере «Связист» в Приозерском районе мы писали ранее. После жалоб родителей туда наведались сотрудники Роспотребнадзора с проверкой.