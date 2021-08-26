Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева стала монахиней

Как сообщает актриса Мария Шукшина, 76-летняя народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла монашеский постриг.

По словам Шукшиной, сын Васильевой – священник в храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах. Народная артистка стала послушницей монастыря еще в 1993 году и на время ушла со сцены.

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Впоследствии она очень избирательно подходила к ролям и спрашивала разрешения у духовника.

Екатерина Васильева снялась более чем в 200 фильмах. Среди них: «Соломенная шляпка», «Бумбараш», «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Чародеи».