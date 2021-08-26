Жителя Тихвина ограбили в Москве – у него отобрали даже ботинки

По информации ivbg.ru, 25 августа около 11:00 в полицию Тихвинского района обратился житель Тихвина, разыскивающий 30-летнего сына, проживающего в Москве.

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По словам мужчины, пять дней назад на его сына напали возле станции метро «Беговая», расположенной недалеко от Третьего транспортного кольца. Агрессоры отобрали у мужчины телефон, деньги и сняли ботинки.

В ходе розыскных мероприятий сын вышел на связь с отцом и сообщил, что с ним все в порядке.