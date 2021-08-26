Ленавтодор обнаружил некачественный ремонт дороги в Никольском

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: 47channel
Фото: 47channel

На Советском проспекте специалисты обнаружили плохо утрамбованное основание, что привело к образованию трещин в свежем выравнивающем слое асфальта. 

В четверг, 26 августа, технадзор Ленавтодора проверил качество ремонта на Советском проспекте в Никольском. Специалисты обнаружили плохо утрамбованное основание, что привело к образованию трещин в свежем выравнивающем слое асфальта. Об этом сообщает 47channel.ru.

Ленавтодор обнаружил некачественный ремонт дороги в Никольском ремонт, Никольское, дороги, ГКУ «Ленавтодор»
Ленавтодор обнаружил некачественный ремонт дороги в Никольском ремонт, Никольское, дороги, ГКУ «Ленавтодор»
Ленавтодор обнаружил некачественный ремонт дороги в Никольском ремонт, Никольское, дороги, ГКУ «Ленавтодор»
Ленавтодор обнаружил некачественный ремонт дороги в Никольском ремонт, Никольское, дороги, ГКУ «Ленавтодор»

На асфальтирование Советского проспекта, где раньше была грунтовая дорога, выделили 16 миллионов рублей из бюджета правительства Ленобласти. Работы должны были провести в центральной части дороги в историческом центре города.

Фото: 47channel
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