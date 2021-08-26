На Советском проспекте специалисты обнаружили плохо утрамбованное основание, что привело к образованию трещин в свежем выравнивающем слое асфальта.
В четверг, 26 августа, технадзор Ленавтодора проверил качество ремонта на Советском проспекте в Никольском. Специалисты обнаружили плохо утрамбованное основание, что привело к образованию трещин в свежем выравнивающем слое асфальта. Об этом сообщает 47channel.ru.
На асфальтирование Советского проспекта, где раньше была грунтовая дорога, выделили 16 миллионов рублей из бюджета правительства Ленобласти. Работы должны были провести в центральной части дороги в историческом центре города.
Фото: 47channel
Вам будет интересно
Дорожные работы ночью помогли избежать образование заторов и выполнить намеченную работу быстрее, отметили дорожники. Cпециалисты "Ленавтодора" рассказали особенности проведения ночного ремонта...
11.08.2021 213