На Советском проспекте специалисты обнаружили плохо утрамбованное основание, что привело к образованию трещин в свежем выравнивающем слое асфальта.

В четверг, 26 августа, технадзор Ленавтодора проверил качество ремонта на Советском проспекте в Никольском. Специалисты обнаружили плохо утрамбованное основание, что привело к образованию трещин в свежем выравнивающем слое асфальта. Об этом сообщает 47channel.ru.

На асфальтирование Советского проспекта, где раньше была грунтовая дорога, выделили 16 миллионов рублей из бюджета правительства Ленобласти. Работы должны были провести в центральной части дороги в историческом центре города.

Фото: 47channel