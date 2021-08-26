Минтруд рассказал, сколько времени можно отдыхать во время рабочего дня

В соответствии с разъяснениями Минтруда, во время рабочего дня каждому работнику полагается перерыв на обед или отдых. Четко установленного времени нет, перерыв может длиться от получаса до двух часов.
В ведомстве отметили, что перерыв может не предоставляться, если рабочий день составляет менее четырех часов. Точное время отдыха в каждой организации устанавливается индивидуально.
Полностью отказаться от обеденного перерыва нельзя, рассмотреть вопрос о его сокращении можно. По договоренности с работодателем можно его уменьшить и уходить с работы раньше.
Если у человека нет возможности покинуть рабочее место, то работодатель обязан обеспечить возможность отдыха и приема пищи. Так называемые «перекуры» могут считаться перерывами в работе, однако, как отмечает Минтруд, длительность отдыха регламентирована, поэтому работнику необходимо уложиться в отведенное время.