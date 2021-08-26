Машина инкассаторов перевернулась в результате ДТП в Сертолово — видео

Серьезное ДТП с участием нескольких авто произошло во Всеволожском районе. От силы столкновения инкассаторский микроавтобус опрокинуло на бок.

Видео ДТП прислал очевидец в четверг, 26 августа. По имеющимся данным, дорогу не поделили два легковушки и микроавтобус инкассаторов. В результате аварии одному из водителей понадобилась медицинская помощь.

Позже, по информации 47channel стало известно, что в ДТП виноват водитель микроавтобуса, который выехал на красный сигнал светофора на перекресток, из-за чего произошло столкновение с Ладой. Из-за удара микроавтобус перевернулся на крышу и в него врезался водитель «Сузуки».