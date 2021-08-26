Сергей Петров: «Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат все пенсионеры»

Депутат Госдумы от Ленинградской области Сергей Петров напомнил, что предстоящую выплату в размере 10 тысяч рублей получат все категории пенсионеров. Также он заявил о скорой индексации пенсий выше уровня инфляции.

«Выплаты в размере 10 тысяч рублей будут произведены в сентябре, их получат все пенсионеры: работающие, неработающие, а также военные пенсионеры, которые получают пенсии по линии Минобороны, МВД и других ведомств», — прокомментировал депутат Государственной Думы РФ Сергей Петров.

Также Петров добавил, что на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим из федерального бюджета потребуется порядка 500 млрд рублей.