Лобовое столкновение двух груженых машин произошло в районе деревни Куйвози Всеволожского района. У одного из водителей шансов выжить не было.

Об этом вечером, 26 августа сообщает портал Мегаполис со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ленобласти. ДТП произошло на дороге «Лесколово – Матокса» в районе 18:00 вечера.

Микроавтобус «Форд» в результате столкновения с грузовиком разорвало на части. Водителю этого автомобиля выжить не удалось. Деблокировать его из машины получилось только силами четверых сотрудников 94-й пожарно-спасательной части и специального оборудования.

Второй участник смертельной аварии выжил. С травмами его госпитализировали в больницу.