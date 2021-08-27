Россия сняла ограничения на полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею

Россия с 27 августа полностью снимает ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Соответствующее решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Доминиканская Республика, Южная Корея и Чехия стали первыми тремя странами, с которыми Россия полностью возобновила авиасообщение с начала введения ограничений на фоне пандемии. На всех остальных пока действует механизм квотирования перелетов.

Также с 27 августа оперштаб решил увеличить квоты на регулярные рейсы в Египет.

В настоящее время ни одна авиакомпания не сообщила о дополнительном запуске рейсов в указанные государства. Полеты в Прагу будет осуществлять «Россия» из Петербурга, а из Москвы – «Аэрофлот» и Czech Airlines. При этом Чешская Республика остается закрытой страной для туристов: въехать в страну может только гражданин Чехии или пассажир с видом на жительство, а также направляющийся на учебу или лечение.

Южная Корея также полностью закрыта для путешественников. Всем въезжающим (это граждане республики или пассажиры с видом на жительство) нужно будет пройти двухнедельный карантин. Более того, страна еще в апреле 2020-го отменила безвизовый режим с РФ и приостановила выдачу виз. Рейсы в страну выполняет «Аэрофлот».

Полеты в Доминикану открыты с начала августа, рейсы в эту страну выполняет чартерная компания Azur Air. Однако о своем интересе к данному направлению заявлял «Аэрофлот», пока авиакомпания не анонсировала точную дату старта полетов.

Вам будет интересно Видео: появились кадры с места крушения самолета Ил-112 в Подмосковье – экипаж погиб Как сообщал ivbg.ru, 17 августа в Подмосковье разбился опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, командиром которого был Герой России Николай Куимов. Крушение... 17.08.2021 425

По решению оперштаба Россия с 27 августа втрое повысит число регулярных рейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх с пяти до 15 рейсов в неделю. Более того, авиакомпании смогут запустить рейсы в указанные города Египта из каждого региона РФ, из которого разрешены международные полеты с частотой раз в неделю на каждом направлении.