Жители поселка Шушары сами установили пешеходный переход

Пешеходный переход появился после ряда отмазок чиновников о невозможности его установки.
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
По информации телеграм-канала Питерская Булка, жители Центральной Усадьбы неоднократно просили администрацию установить пешеходный переход возле недавно открывшегося детского сада.
Сообщается, что в ответ местные жители получали лишь отговорки. По этой причине, гражданами было принято решение к самостоятельной установке пешеходного перехода, что конечно же противоречит законам, но деваться то некуда.
Отмечается, что на дорогу была нанесена разметка, а по краям установлены знаки.
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29.07.2021 399
Проблема в том, что пешеходный переход могут признать незаконным или несанкционированным, и снести его.