Евгения Шумакова стала самозанятым в марте 2021 года. И сразу же приняла участие в конкурсе лучших представителей профессий в сфере потребительского рынка Ленобласти, который проводил Фонд поддержки предпринимательства.
Женя — выпускница СПГУТД, университета технологии и дизайна, и нестандартная номинация «Лучший мастер по ремонту, пошиву обуви (кожгалантереи)» — как раз для неё. Замечательные, продуманные до мелочей детские рюкзачки, женские сумки, уникальные дизайнерские ремни – мастер работает с натуральной кожей и, как прямо сообщает в своём Instagram, работает в хорошем настроении и вкладывает частичку души.
Да и мотивация для участия в конкурсе Фонда, как она сама признается, была простая и сильная: двое маленьких детей, только что вышла из декрета, очень важно было самой себе снова напомнить: «Я — профессионал. Я могу».
В итоге Евгения Шумакова не просто приняла участие в конкурсе — она победила в своей номинации в статусе самозанятого мастера. Иначе и быть не могло: с таким талантом и такой командой!
Теперь Евгения Шумакова подписана на все информационные ресурсы Фонда поддержки предпринимательства 47 региона и внимательно следит за новостями. Так она узнала про новый проект Фонда – «Портфель самозанятого».
А пока самозанятая Евгения Шумакова продолжает своё небольшое, но мастерское дело. Конечно, с двумя мальчишками на руках просто не бывает. Добрые и светлые отношения в семье помогают творить.
Впереди у Евгении Шумаковой – большие планы, поэтому она присматривается и к другим программам поддержки Фонда. И, конечно, рассчитывает на успех – ведь он важен для всех нас.