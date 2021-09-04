Евгения Шумакова стала самозанятым в марте 2021 года. И сразу же приняла участие в конкурсе лучших представителей профессий в сфере потребительского рынка Ленобласти, который проводил Фонд поддержки предпринимательства.

Женя — выпускница СПГУТД, университета технологии и дизайна, и нестандартная номинация «Лучший мастер по ремонту, пошиву обуви (кожгалантереи)» — как раз для неё. Замечательные, продуманные до мелочей детские рюкзачки, женские сумки, уникальные дизайнерские ремни – мастер работает с натуральной кожей и, как прямо сообщает в своём I nstagram, работает в хорошем настроении и вкладывает частичку души.

«Увидела информацию о конкурсе и сразу решила, что буду участвовать, — рассказывает Евгения. – И, кстати, это было мое первое знакомство с Фондом. Это было важно — оказалось, что мы всё-таки не один на один со своим делом – мы нужны».

Да и мотивация для участия в конкурсе Фонда, как она сама признается, была простая и сильная: двое маленьких детей, только что вышла из декрета, очень важно было самой себе снова напомнить: «Я — профессионал. Я могу».

В итоге Евгения Шумакова не просто приняла участие в конкурсе — она победила в своей номинации в статусе самозанятого мастера. Иначе и быть не могло: с таким талантом и такой командой!

«Конечно, было радостно, — вспоминает победительница. — И этот успех до сих пор согревает. Он же важен не только для меня, но и для моей семьи. И мама была очень рада: ещё бы – меня сам Александр Дрозденко поздравлял!»

Теперь Евгения Шумакова подписана на все информационные ресурсы Фонда поддержки предпринимательства 47 региона и внимательно следит за новостями. Так она узнала про новый проект Фонда – «Портфель самозанятого».

«Я сразу же подала заявку и очень надеюсь, что смогу воспользоваться «Портфелем», — поделилась надеждами Женя. – Там как раз всё, что мне нужно. И услуги фотографа, и продвижение в соцсетях. Да всё! Прямо чувствуется, что Фонд понимает, что требуется самозанятым».

А пока самозанятая Евгения Шумакова продолжает своё небольшое, но мастерское дело. Конечно, с двумя мальчишками на руках просто не бывает. Добрые и светлые отношения в семье помогают творить.

Впереди у Евгении Шумаковой – большие планы, поэтому она присматривается и к другим программам поддержки Фонда. И, конечно, рассчитывает на успех – ведь он важен для всех нас.