Сергей Бебенин: зарплата учителей в школах Ленобласти увеличилась минимум на четверть

Как рассказал спикер областного парламента Сергей Бебенин, за последние четыре года зарплата учителей в школах Ленинградской области увеличилась минимум на четверть, а в некоторых учреждениях – почти на треть.

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Это стало возможным благодаря целенаправленной региональной политике. В образовательных учреждениях Ленинградской области активно внедряются цифровые технологии. Эта работа нашла отражение в высоком рейтинге Рособрнадзора, в котором регион является абсолютным лидером по объективности и качеству проведения государственных экзаменов.

В сентябре 2021 года в школах Лодейнопольского и Подпорожского районах откроют три «Точки роста», где учащиеся смогут поработать с современным оборудование для естественно-научного образования.

В рамках программы «Земский учитель» в Подпорожский и Лодейнопольский районы устроились на работу учитель младших классов и учитель английского языка.

«Педагог становится профессионалом, который прекрасно разбирается в современных технологиях. А значит, он должен получать конкурентную зарплату. На это направлены усилия и федеральной, и региональной властей», – рассказал Сергей Бебенин

В этой связи, как сообщил Сергей Бебенин на съезде «Единой России», принят ряд мер по увеличению расходов на образование.

«Все, что связано с финансированием образования – на контроле у депутатов, мы ежегодно увеличиваем эти расходы. На съезде «Единой России» прозвучало предложение о более понятной системе оплаты труда, – отметил Сергей Бебенин

Также решено дополнить программу строительства и ремонта школ закупкой оборудования и внедрением лучших образовательных практик.

«Работа учителя в наше время становится все сложнее, но мы должны делать все, чтобы образование дети получали в школе, а не на улице или в гаджетах», – прокомментировал Сергей Бебенин

Как заверил депутат Сергей Петров, вопросы образования являются для Госдумы приоритетными.

«Как человек, у которого мама проработала учителем 40 лет, я считаю этот подход единственно правильным», – поделился депутат Госдумы Сергей Петров

Ленинградская область уже много лет следует по этому пути, и подтверждает это Важинский образовательный центр, в котором проходил педагогический совет Подпорожского района.

Еще одно подтверждение, что система образования Ленинградской области идет в верном направлении – результаты ЕГЭ в 2021 году. За прошедшие четыре года в регионе средние тестовые баллы по учебным предметам выше общероссийских.