Сергей Бебенин: зарплата учителей в школах Ленобласти увеличилась минимум на четверть

Как рассказал спикер областного парламента Сергей Бебенин, за последние четыре года зарплата учителей в школах Ленинградской области увеличилась минимум на четверть, а в некоторых учреждениях – почти на треть.
Это стало возможным благодаря целенаправленной региональной политике. В образовательных учреждениях Ленинградской области активно внедряются цифровые технологии. Эта работа нашла отражение в высоком рейтинге Рособрнадзора, в котором регион является абсолютным лидером по объективности и качеству проведения государственных экзаменов.
В сентябре 2021 года в школах Лодейнопольского и Подпорожского районах откроют три «Точки роста», где учащиеся смогут поработать с современным оборудование для естественно-научного образования.
В рамках программы «Земский учитель» в Подпорожский и Лодейнопольский районы устроились на работу учитель младших классов и учитель английского языка.
В этой связи, как сообщил Сергей Бебенин на съезде «Единой России», принят ряд мер по увеличению расходов на образование.
Также решено дополнить программу строительства и ремонта школ закупкой оборудования и внедрением лучших образовательных практик.
Как заверил депутат Сергей Петров, вопросы образования являются для Госдумы приоритетными.
Ленинградская область уже много лет следует по этому пути, и подтверждает это Важинский образовательный центр, в котором проходил педагогический совет Подпорожского района.
Еще одно подтверждение, что система образования Ленинградской области идет в верном направлении – результаты ЕГЭ в 2021 году. За прошедшие четыре года в регионе средние тестовые баллы по учебным предметам выше общероссийских.