В 7 микрорайоне Соснового Бора строят детский сад – фото

Автор: Сергей Агутин
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Концерн «Титан-2» продолжает строительство детского сада в 7 микрорайоне Соснового Бора. На момент подготовки публикации практически завершены работы над внешним контуром здания.

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Согласно плану, рядом с детским садом появится небольшая парковка. К дошкольному учреждению подведут дороги и пешеходные дорожки. Строители уже приступили к внутренней отделке и благоустройству территории.

Объект должен быть завершен в 2022 году. Подрядчик работает с небольшим опережением сроков.

В 7 микрорайоне Соснового Бора строят детский сад – фото фото, Сосновый Бор, Ленинградская область
В 7 микрорайоне Соснового Бора строят детский сад – фото фото, Сосновый Бор, Ленинградская область
В 7 микрорайоне Соснового Бора строят детский сад – фото фото, Сосновый Бор, Ленинградская область
В 7 микрорайоне Соснового Бора строят детский сад – фото фото, Сосновый Бор, Ленинградская область
В 7 микрорайоне Соснового Бора строят детский сад – фото фото, Сосновый Бор, Ленинградская область
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