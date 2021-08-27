В 7 микрорайоне Соснового Бора строят детский сад – фото

Концерн «Титан-2» продолжает строительство детского сада в 7 микрорайоне Соснового Бора. На момент подготовки публикации практически завершены работы над внешним контуром здания.

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Согласно плану, рядом с детским садом появится небольшая парковка. К дошкольному учреждению подведут дороги и пешеходные дорожки. Строители уже приступили к внутренней отделке и благоустройству территории.

Объект должен быть завершен в 2022 году. Подрядчик работает с небольшим опережением сроков.