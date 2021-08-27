В лесах Лужского района притаилась редкая краснокнижная лягушка — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: охотнадзор
Фото: охотнадзор

Земноводная гостья обитает в природном заказнике «Сяберский». Прудовая лягушка входит в Красную Книгу Ленобласти и имеет статус «редкий».

В Ленинградской области обнаружилась особь редкой в регионе прудовой лягушки. Земноводная гостья обитает в природном заказнике «Сяберский». Специалисты охотнадзора встретили ее возле озера Чёрного.

Прудовая лягушка входит в Красную Книгу Ленобласти и имеет статус «редкий». Как отмечают эксперты, в области проживают всего 4 вида лягушек: Травяная, Остромордая, Озёрная и Прудовая.

Прудовая лягушка часто путешествует по лесу, возле водоемов ее увидеть сложнее. В лесу она не прочь полакомиться животной пищей: насекомыми-вредителями лесного и сельского хозяйства, а также переносчиками заболеваний. В условиях природы живет от 6 до 12 лет.

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