«Ласточка» с туристическим вагоном отправится в 9:30 с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в эту субботу, 28 августа. Помимо основного билета необходимо будет приобрести экскурсионный тур за 99 рублей.

В субботу, 28 августа, из Санкт-Петербурга в Выборг отправляется «Ласточка» с туристическим вагоном. Поезд отправляется в 9:30 с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга. Помимо основного билета необходимо будет приобрести экскурсионный тур за 99 рублей. Количество посадочных мест ограничено.

«Пассажиры «туристического» вагона смогут не только быстро и с комфортом добраться до Выборга, но и послушать интересную экскурсию, составленную гидами по маршруту. Проект реализуется совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга», — рассказали в пресс-службе РЖД.

В конце экскурсии участники смогут поучаствовать в традиционной викторине. Об этом сообщает 47channel.