Открыта запись в «Школу Волонтеров Наследия» Ленобласти – фото

Как сообщает «Комитет по сохранению культурного наследия», в 2020 году обучение в «Школе Волонтеров Наследия» прошли 307 человек. В 2021 году обучиться смогут еще 90 человек.
Вам будет интересно
В четверг на Северную столицу обрушилась гроза. По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, шаровая молния попала в провода на...
30.07.2021 4871
Все желающие поучаствовать в сохранении культурного наследия России смогут получить теоретические и практические занятия предмета, порядка проведения работ на памятниках, работы на объектах культурного наследия, технологий реставрации камня, металла и дерева.
Продолжительность обучения группы из 15-20 человек – два дня, 10 академических часов. Занятия проходят по выходным или вечером в будний день. Участие в проекте бесплатное. Записаться на обучение можно по ссылке.
Прошедшие обучение смогут участвовать в волонтерских проектах ВООПИиК на территории всех регионов России.