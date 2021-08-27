Открыта запись в «Школу Волонтеров Наследия» Ленобласти – фото

Как сообщает «Комитет по сохранению культурного наследия», в 2020 году обучение в «Школе Волонтеров Наследия» прошли 307 человек. В 2021 году обучиться смогут еще 90 человек.

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Все желающие поучаствовать в сохранении культурного наследия России смогут получить теоретические и практические занятия предмета, порядка проведения работ на памятниках, работы на объектах культурного наследия, технологий реставрации камня, металла и дерева.

Продолжительность обучения группы из 15-20 человек – два дня, 10 академических часов. Занятия проходят по выходным или вечером в будний день. Участие в проекте бесплатное. Записаться на обучение можно по ссылке.

Прошедшие обучение смогут участвовать в волонтерских проектах ВООПИиК на территории всех регионов России.