В деревне Новое Калище лучшие рыбаки поборются за «Кубок Ленинградской области»

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
fly-fishing-1149502_1920
Фото: pixabay

Участникам предстоит показать навык рыбной ловли спиннингом в два тура по три часа с часовым перерывом. Чемпионы получат кубки, медали и памятные призы.

Любители и мастера спортивного рыболовства встретятся в деревне Новое Калище и поборются за звание лучшего рыбака. Соревнование начнется в субботу, 28 августа в загородном рыбохозяйстве «Невская застава».

Участникам предстоит показать навык рыбной ловли спиннингом в два тура по три часа с часовым перерывом. Победителей выберут в личном и командном зачете. Чемпионы получат кубки, медали и памятные призы. Об этом сообщает 47channel.

Вам будет интересно
В деревне Новое Калище лучшие рыбаки поборются за "Кубок Ленинградской области" соревнование, рыбалка, Новое Калище, "Невская застава"
"Ленинградец" одержал победу в футбольном матче с "Кубанью"
Команды встретились в рамках группового раунда Бетсити Кубка России. Футбольный матч состоялся в среду, 25 августа, в Рощино. К окончанию основного...
25.08.2021 176
Автор