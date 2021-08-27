Участникам предстоит показать навык рыбной ловли спиннингом в два тура по три часа с часовым перерывом. Чемпионы получат кубки, медали и памятные призы.

Любители и мастера спортивного рыболовства встретятся в деревне Новое Калище и поборются за звание лучшего рыбака. Соревнование начнется в субботу, 28 августа в загородном рыбохозяйстве «Невская застава».

Участникам предстоит показать навык рыбной ловли спиннингом в два тура по три часа с часовым перерывом. Победителей выберут в личном и командном зачете. Чемпионы получат кубки, медали и памятные призы. Об этом сообщает 47channel.