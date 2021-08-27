Прокуратура изъяла 12-летнего питона из квартиры женщины в поселке Назия

Основанием для изъятия у любительницы экзотических животных 4-х метрового пресмыкающегося стали неподобающие условия его содержания.

Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, женщина постоянно оставляла огромного тигрового питона в квартире без присмотра, а также содержалось в неподходящих условиях. При этом, изъятое животное попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения.

Экзотическое животное было передано на постоянное содержание в Ленинградский зоопарк.