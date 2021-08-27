В июле зафиксировано рекордное число погибших от Covid-19 россиян

В июле текущего года зафиксировано наибольшее количество летальных случаев коронавируса с начала пандемии в России.

Согласно данным Фонтанки со ссылкой на Росстат, за июль 2021 года 38 922 россиян скончались от новой коронавирусной инфекции. Это почти в 1,9 раза больше, чем в июне и в 7,7 раз больше, чем в июне 2020-го.

Ведомство разделило смерти россиян с диагностированным коронавирусом на четыре группы:

Коронавирус стал основной причиной смерти — 38 922 человек;

Инфекция, предположительно, является основной причиной смерти, но нужны дополнительные тесты — 5206 человек;