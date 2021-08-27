В июле зафиксировано рекордное число погибших от Covid-19 россиян

В июле текущего года зафиксировано наибольшее количество летальных случаев коронавируса с начала пандемии в России.
Согласно данным Фонтанки со ссылкой на Росстат, за июль 2021 года 38 922 россиян скончались от новой коронавирусной инфекции. Это почти в 1,9 раза больше, чем в июне и в 7,7 раз больше, чем в июне 2020-го.
Ведомство разделило смерти россиян с диагностированным коронавирусом на четыре группы:
Коронавирус стал основной причиной смерти — 38 922 человек;
Инфекция, предположительно, является основной причиной смерти, но нужны дополнительные тесты — 5206 человек;
COVID-19 был сопутствующим заболеванием и повлиял на развитие осложнений других болезней, ускоривших смерть пациента — 1449 человек;
Коронавирус был сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление смерти — 4844 человека.
Вам будет интересно
Теперь для вакцинации в России доступна четвёртая по счёту вакцина от коронавируса. Она получила название "ЭпиВакКорона-Н". Об этом рассказал портал Фонтанка...
26.08.2021 142