В России зарегистрировали новый препарат от Covid-19

Теперь для вакцинации в России доступна четвёртая по счёту вакцина от коронавируса. Она получила название «ЭпиВакКорона-Н».
Об этом рассказал портал Фонтанка со ссылкой на сайт государственного реестра лекарственных средств. Данные о препарате были опубликованы в четверг, 26 августа.
Из патента и разрешения на клинические исследования вакцины следует, что это также пептидная вакцина, как и ее предшественник, однако в ней теперь не три пептида, а два.
Таким образом, новая конструкция позволит на 30% проще производить препарат, что увеличит объемы выпуска.
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