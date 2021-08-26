В России зарегистрировали новый препарат от Covid-19

Теперь для вакцинации в России доступна четвёртая по счёту вакцина от коронавируса. Она получила название «ЭпиВакКорона-Н».

Об этом рассказал портал Фонтанка со ссылкой на сайт государственного реестра лекарственных средств. Данные о препарате были опубликованы в четверг, 26 августа.

Из патента и разрешения на клинические исследования вакцины следует, что это также пептидная вакцина, как и ее предшественник, однако в ней теперь не три пептида, а два.

Таким образом, новая конструкция позволит на 30% проще производить препарат, что увеличит объемы выпуска.