В России зарегистрировали новый препарат от Covid-19

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Manufacturing test kits for different strains of novel coronavirus at Russian Federal Medical Biological Agency factory
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Теперь для вакцинации в России доступна четвёртая по счёту вакцина от коронавируса. Она получила название «ЭпиВакКорона-Н».

Об этом рассказал портал Фонтанка со ссылкой на сайт государственного реестра лекарственных средств. Данные о препарате были опубликованы в четверг, 26 августа.

Из патента и разрешения на клинические исследования вакцины следует, что это также пептидная вакцина, как и ее предшественник, однако в ней теперь не три пептида, а два.

Таким образом, новая конструкция позволит на 30% проще производить препарат, что увеличит объемы выпуска.

Вам будет интересно
В России зарегистрировали новый препарат от Covid-19 российская вакцина, новый перепарат, коронавирус, вакцина "ЭпиВакКорона", COVID-19
В больнице Всеволожска организовали фиктивную вакцинацию с оборотом в 30 млн рублей
Четыре сотрудника больницы во Всеволожске и еще один соучастник оказались фигурантами первого в области дела о массовой  лжевакцинации. Выдачу сертификатов о...
24.08.2021 469
Автор