У пожилых людей с возрастом могут улучшиться некоторые когнитивные способности

Считается, что с годами когнитивные функции постепенно угасают. Чем старше человек становится, тем сложнее ему сконцентрироваться. Американские ученые смогли доказать обратное. Оказалось, по некоторым направлениям умственные способности с возрастом наоборот становятся только лучше.

Сотрудники Джорджтаунского университета провели исследование, в котором участвовало 702 человека в возрасте от 58 до 98 лет. Они анализировали три компонента внимания необходимые для предупреждения, ориентирования и исполнительного торможения.

Все эти компоненты можно увидеть на примере вождения автомобиля. Приближаясь к перекрестку, человек выражает предупреждение. С помощью ориентирования можно быстро переключиться на пешехода или другой внезапно появившийся объект. Исполнительное торможение нужно, чтобы не замечать внешние факторы и сконцентрироваться на управлении транспортным средством.

Исследователи выяснили, что с возрастом уменьшается лишь один компонент внимания – способность к предупреждению. А две другие функции напротив могут даже улучшиться. Полученные результаты меняют представление о влиянии старения на мозг человека.