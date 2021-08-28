Okko составил рейтинг самых популярных российских фильмов

Мультимедийный сервис Okko составил подборку из Топ-10 самых просматриваемых российских фильмов этого года.

Возглавила рейтинг картина режиссёра Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Корень зла». В десятку популярных отечественных фильмов также вошли «Серебряные коньки», «Стрельцов», «На острие», «Пара из будущего», «Глубже!», «Пальма», «Родные» и другие фильмы, саундтреки которых можно прослушать эксклюзивно на Okko.

Многие другие достойные картины российского производства разных лет доступны для просмотра на мультимедийном сервисе в разделе «Русское кино», куда входят киноленты различных жанров от комедии до драмы, а также представлены работы молодых режиссёров.