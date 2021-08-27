«Окно в Европу»: в Выборге покажут более ста отечественных фильмов за 6 дней фестиваля

В Выборге стартовал XXIХ фестиваль российского кино «Окно в Европу». За шесть дней его работы зрители увидят более 100 отечественных фильмов.

Открывает культурное мероприятие новая работа режиссера Алексея Германа-младшего «Дело». Документальная программа фестиваля начнется с короткометражного фильма режиссера Владимира Сидорова «Победа», сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Символом фестиваля «Окно в Европу» станет образ фронтового корреспондента Лопатина в исполнении Юрия Никулина из фильма режиссера Алексея Германа-старшего «Двадцать дней без войны». В этом году картина отмечает свое 45-летие, поэтому не удивительно, что именно ее покажут зрителям 1 сентября на закрытии фестиваля, который традиции пройдет в стенах Выборгского замка.

В этом году в конкурсной программе игрового кино заявлено 11 премьерных картин отечественных кинематографистов. В неигровой конкурс вошло 14 работ, в анимационный — 33 короткометражных фильма.

В одном из главных конкурсов фестиваля посоревнуются 4 кинопроекта: «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко, «Конец фильма» Владимира Котта, «Мишень» Александры Бутор и «Афины Игоря Ерохина.