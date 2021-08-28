В Санкт-Петербурге на два года закроют один из пляжей

Пляж будет закрыт на реставрационные работы.

По словам организатора отмененного «Легко Феста» Александры Калачёвой, с 1 сентября на два года пляжная зона в парке 300-летия перейдёт акционерному обществу «Зенит Арена».

Отмечается, что до 2023 года пляж будет полностью благоустроен.

Один из самых крупных пляжей будет недоступен для горожан во время проведения работ.