Петербургские ярмарки будут идти 60 дней

Автор: Александр Селиванов
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Законопроект об увеличении срока проведения ярмарок прошёл третье чтение.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, в Санкт-Петербурге намерены увеличить сроки проведения ярмарок с 30 до 60 дней в квартал.

Отмечается, что общее время проведения подобных мероприятий может достигнуть 8 месяцев в году.

Законопроект позволит горожанам насладиться праздником, а торговцам, фермерам и мастерам реализовать больше товаров.

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29.06.2021 1303
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