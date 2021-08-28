Петербургские ярмарки будут идти 60 дней

Законопроект об увеличении срока проведения ярмарок прошёл третье чтение.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, в Санкт-Петербурге намерены увеличить сроки проведения ярмарок с 30 до 60 дней в квартал.

Отмечается, что общее время проведения подобных мероприятий может достигнуть 8 месяцев в году.

Законопроект позволит горожанам насладиться праздником, а торговцам, фермерам и мастерам реализовать больше товаров.