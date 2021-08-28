Петербургские ярмарки будут идти 60 дней

Законопроект об увеличении срока проведения ярмарок прошёл третье чтение.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, в Санкт-Петербурге намерены увеличить сроки проведения ярмарок с 30 до 60 дней в квартал.
Отмечается, что общее время проведения подобных мероприятий может достигнуть 8 месяцев в году.
Законопроект позволит горожанам насладиться праздником, а торговцам, фермерам и мастерам реализовать больше товаров.
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29.06.2021 1303