В Выборгском районе обнаружены тела двух петербуржцев в автомобиле

Автор: Александр Селиванов
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Предположительно грибников подвел газовый баллон в автомобиле.

По информации правоохранительных органов, тела супругов были обнаружены в микроавтобусе под Озерками в Выборгском районе Ленинградской области.

Отмечается, что следов насилия на телах не обнаружено. Автомобиль был оборудован газовым баллоном.

По предварительной информации, пара решила переночевать в автомобиле и задохнулась.

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22.08.2021 492
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