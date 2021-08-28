В Выборгском районе обнаружены тела двух петербуржцев в автомобиле

Предположительно грибников подвел газовый баллон в автомобиле.
По информации правоохранительных органов, тела супругов были обнаружены в микроавтобусе под Озерками в Выборгском районе Ленинградской области.
Отмечается, что следов насилия на телах не обнаружено. Автомобиль был оборудован газовым баллоном.
По предварительной информации, пара решила переночевать в автомобиле и задохнулась.
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22.08.2021 492