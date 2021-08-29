Мертвых грибников нашли на берегу Финского залива

Как сообщает ren.tv 27 августа, в полицию сообщили о трупах двух грибников – мужчины и женщины – которых нашли в машине на берегу Финского залива в Ленинградской области.

Вам будет интересно Житель Бокситогорска отправится в колонию за надругательство над связанной скотчем Как 30 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета, житель Бокситогорского района признан виновным в незаконном лишении свободы, угрозе расправой и надругательстве.... 30.07.2021 4412

Прибывшие на место полицейские установили личности умерших – ими оказались 56-летний и 60-летняя супруги. Они проживали в доме на улице Маршала Новикова в Санкт-Петербурге.

Следствие полагает, что ныне умершие решили переночевать в автомобиле после грибных поисков и задохнулись от утечки газа из автомобильного оборудования.